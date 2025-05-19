Карта боевых действий 19 мая 2025: только на одном направлении была тишина

Карта боевых действий 19 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Вопреки призывам Зеленского, Трампа и президентов с коалиции желающих к полному прекращению огня, в ночь с 17 на 18 мая российские войска нанесли самый массированный удар беспилотниками за всю войну.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили: сообщения о поддержке продолжения войны в российских военных и обществе, пока Россия не достигнет своих первоначальных военных целей и территориальных требований, отражают успех многолетних нарративных усилий Кремля по оправданию длительных войн.

Российские войска недавно продвинулись в районе Боровой и Торецка.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросили 124 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2904 дрона-камикадзе и произвели 5134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 116 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Каменка, Колодезное, Старый Салтов Харьковской области; Попов Яр, Шевченко Первое, Сухой Яр, Новоукраинка, Запорожье, Бурлацкое и Покровск Донецкой области; Гуляйполе, Черное, Новодаровка, Новоандреевка Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два пункта управления и еще одну важную цель противника.

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липово, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боев вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Олексеев, Шевченко Первого, Муравки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Ровнополя.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки бои не зафиксированы.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Лукьяновского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды пытались продвинуться вперед, атака отбита.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боев. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 19 мая

Карта боевых действий 19 мая 2025: только на одном направлении была тишина / 12 Фотографий

Генштаб

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Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр.

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