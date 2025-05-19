Украина

Карта боевых действий 19 мая 2025: только на одном направлении была тишина

Виктория Мельник, журналист сайта 19 мая 2025, 09:00
карта боевых действий
Карта боевых действий 19 мая 2025: только на одном направлении была тишина
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Не упускал из рук боевой флаг! История бойца, спасшегося от удара бомбы весом 200 кг

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