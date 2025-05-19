Карта бойових дій 19 травня 2025: лише на одному напрямку була тиша

Карта бойових дій 19 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Всупереч закликам Зеленського, Трампа та президентів з коаліції охочих до повного припинення вогню, в ніч з 17 на 18 травня російські війська здійснили наймасованіший удар безпілотниками за всю війну.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили: повідомлення про підтримку продовження війни в російських військових та суспільстві, доки Росія не досягне своїх початкових воєнних цілей та територіальних вимог, відображають успіх багаторічних наративних зусиль Кремля щодо виправдання тривалих воєн.

Російські війська нещодавно просунулися в районі Борової та Торецька.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони-камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 116 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина-Слобода Чернігівської області; Кам’янка, Колодязне, Старий Салтів Харківської області; Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя, Бурлацьке та Покровськ Донецької області; Гуляйполе, Чорне, Новодарівка, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, два пункти управління та ще одну іншу важливу ціль противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини та Григорівки.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1040 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 19 травня

Карта бойових дій 19 травня 2025: лише на одному напрямку була тиша / 12 Фотографій

Генштаб

Раніше ми розповідали тобі, наскільки поширена ідейність серед російських військових та як наші спецпідрозділи дають їм раду: читай за посиланням.

Головне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр.

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