Україна

Карта бойових дій 19 травня 2025: лише на одному напрямку була тиша

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Травня 2025, 09:00
карта бойових дій
Карта бойових дій 19 травня 2025: лише на одному напрямку була тиша
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