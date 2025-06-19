Карта боевых действий 19 июня 2025: в центре внимания РФ — Покровск и Новопавловка

Карта боевых действий за 19 июня 2025 демонстрирует динамику продвижений врага и оборонные действия Вооруженных сил.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска продвинулись на севере Сумской и Харьковской областей, а также вблизи Часового Яра и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине на 19 июня 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

Россияне нанесли 40 авиационных ударов, сбросили 58 КАБов. Кроме этого, привлечено для поражения 3269 дронов-камикадзе и совершено 5111 обстрелов, в том числе 99 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Лобановка Харьковской области; Новодаровка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Новодаровка, Малиновка Запорожской области; Львов Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях совершено 29 боевых столкновений. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 19 КАБов, совершено 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ восемь раз штурмовала позиции в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Долгенького.

На Купянском направлении произошло две атаки, отражены штурмовые действия в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении Россия атаковала 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголового и Карповки.

На Северском направлении произошло две атаки в районах Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боевых столкновений в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении совершено 15 атак в районах Торецка, Дылеевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.

На Покровском направлении остановлено 48 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении агрессор 20 раз атаковал в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении ВСУ успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага на 19 июня 2025 года составляют 1080 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 63 артиллерийских системы, 64 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 108 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 19 июня

Карта боевых действий 19 июня 2025: в центре внимания РФ — Покровск и Новопавловка / 13 Фотографий

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