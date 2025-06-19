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Карта боевых действий 19 июня 2025: в центре внимания РФ — Покровск и Новопавловка

Ирина Танасийчук, журналист сайта 19 июня 2025, 08:45
карта боевых действий в украине

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