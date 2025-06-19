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Карта бойових дій 19 червня 2025: в центрі уваги РФ — Покровськ та Новопавлівка

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Червня 2025, 08:45
карта бойових дій в україні

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