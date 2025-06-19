Карта бойових дій 19 червня 2025: в центрі уваги РФ — Покровськ та Новопавлівка

Карта бойових дій за 19 червня 2025 року демонструє динаміку просувань ворога та оборонні дії Збройних сил.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська просунулися на півночі Сумської та Харківської областей, а також поблизу Часового Яру і Торецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 червня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Росіяни завдали 40 авіаційних ударів, скинули 58 КАБів. Крім цього, залучено для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснено 5111 обстрілів, зокрема 99 із РСЗВ.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Лобанівка Харківської області; Новодарівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Новодарівка, Малинівка Запорізької області; Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках здійснено 29 бойових зіткнень. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 19 КАБів, здійснено 205 артилерійських обстрілів, зокрема один із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ вісім разів штурмувала позиції у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки, відбито штурмові дії в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового і Карпівки.

На Сіверському напрямку відбулося дві атаки у районах Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку здійснено 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського.

На Покровському напрямку зупинено 48 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку агресор 20 разів атакував у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога на 19 червня 2025 року становлять 1080 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 64 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 19 червня

Карта бойових дій 19 червня 2025: в центрі уваги РФ — Покровськ та Новопавлівка / 13 Фотографій

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