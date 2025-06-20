Карта боевых действий 20 июня 2025: более десяти атак на Южно-Слобожанском направлении

Карта боевых действий 20 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 1090 военных. Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 70 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 81 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска продвинулись на севере Сумской области Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка и Новопавловки.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 20 июня 2025 года

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, в том числе 114 — из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Красный Хутор Сумской области; Новополье Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Каменское, Плавное, Новоандреевка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак врага. Кроме того, агрессор нанес восемь авиационных ударов с применением девяти КАБов, а также совершил 207 обстрелов, в том числе десять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 29 боев. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и Григорьевка.

На Северском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часового Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Алексеевка и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах Запорожья, Перестройки, Богатыря, Новоселки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши подразделения отразили один вражеский штурм, близ Малиновки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды безрезультатно пытались продвинуться вперед.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий 20 июня

Карта боевых действий 20 июня 2025: более десяти атак на Южно-Слобожанском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

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