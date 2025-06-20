Карта бойових дій 20 червня 2025: понад десять атак на Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій 20 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті. Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 1090 військових. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 70 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 81 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні. Зелені ділянки — звільнена територія. Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення. Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія. Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО. Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Карта бойових дій в Україні — ISW Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська просунулися на півночі Сумської області. Російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Торецька та Новопавлівки. Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні. Оперативна ситуація в Україні станом на 20 червня 2025 року За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 2798 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 — із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Сумської області; Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Кам’янське, Плавні, Новоандріївка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога. Крім того, агресор завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБів, а також здійснив 207 обстрілів, зокрема — десять із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка. На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного і Білої Гори. Читати на тему Кількість вбитих мирних жителів зросла на 40% у всьому світі: звіт ООН Куди котиться цей світ? Про кількість загиблих мирних жителів, правозахисників і журналістів — у матеріалі. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 20 разів атакував українські підрозділи в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки. На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко. На Гуляйпільському напрямку наші підрозділи відбили один ворожий штурм, поблизу Малинівки. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз безрезультатно намагалися просунутися уперед. На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Карта бойових дій 20 червня Карта бойових дій 20 червня 2025: понад десять атак на Південно-Слобожанському напрямку / 12 Фотографій Генштаб Сьогодні вночі росіяни обстріляли Одесу, через що горіли будинки у різних районах міста: подробиці читай за посиланням. Головне фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Карта бойових дій в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter