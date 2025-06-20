Карта бойових дій 20 червня 2025: понад десять атак на Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій 20 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 1090 військових. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 70 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 81 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська просунулися на півночі Сумської області. Російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Торецька та Новопавлівки.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 червня 2025 року

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