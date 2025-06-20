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Карта бойових дій 20 червня 2025: понад десять атак на Південно-Слобожанському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Червня 2025, 09:20
карта бойових дій

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