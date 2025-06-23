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Карта боевых действий 23 июня 2025: ВСУ продвинулись в Сумской области

Анастасия Грубрина, журналист сайта 23 июня 2025, 11:00
Карта боевых действий

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