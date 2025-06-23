Карта боевых действий 23 июня 2025: ВСУ продвинулись в Сумской области

Карта боевых действий за 23 июня 2025 заставляет анализировать и верить в наших защитников. Недавно ВСУ имели успехи на Сумском направлении, что дарит надежду в дни атак. В материале собрали тебе последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карту боевых действий. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет —Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что россияне ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Скорее всего, приоритетом остается именно наступление в Донецкой области. По мнению аналитиков, россияне вряд ли смогут провести летнее наступление. ВСУ продвинулись на севере Сумской области. Но россияне имели успехи у Новопавловки. Вчера оккупанты пытались продвинуться в Харьковской и Курской областях, однако успехов не имели. Второй целью России остается захват всей Луганской области. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 июня 2025 года В Генштабе сообщили, за минувшие сутки произошло 142 боевых столкновения. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отразили 20 атак россиян. Враг продолжает наносить авиаудары. На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Строевки и Фиголовки. На Купянском направлении за сутки произошло три атаки. Оккупанты пытаются штурмовать населенные пункты Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в направлении Голубовки. На Лиманском направлении произошло 17 столкновений. Россияне пытаются вклиниться в оборону возле поселков Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязь. На Северском направлении россияне провели четыре попытки продвижений в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки. На Краматорском направлении ВСУ отразили шесть атак возле Часового Яра, в направлениях Предтечино и Белой Горы. На Торецком направлении россияне атаковали 21 раз в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки. Читать по теме Шахедная ночь: от удара по Киеву есть погибшие и раненые Россияне совершили массированную атаку на Киев в ночь на 23 июня. Вся информация о последствиях атаки по состоянию на этот… На Покровском направлении остановлены 44 штурма в районах поселков Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. На Новопавловском направлении российские оккупанты совершили 10 атак вблизи сел Веселое, Шевченко, Богатырь и Вольное Поле. На Ореховском направлении была попытка врага продвинуться вперед у Новоандреевки. На Приднепровском направлении враг дважды пытался атаковать наших защитников. На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях без изменений. Карта боевых действий 23 июня Карта боевых действий 23 июня 2025: ВСУ продвинулись в Сумской области / 12 Фотографий Раньше мы рассказывали об изменениях в работе ТЦК. Фото: 22 ОМБр А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter