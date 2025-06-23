Карта боевых действий 23 июня 2025: ВСУ продвинулись в Сумской области

Карта боевых действий за 23 июня 2025 заставляет анализировать и верить в наших защитников. Недавно ВСУ имели успехи на Сумском направлении, что дарит надежду в дни атак.

В материале собрали тебе последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карту боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет —Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что россияне ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Скорее всего, приоритетом остается именно наступление в Донецкой области. По мнению аналитиков, россияне вряд ли смогут провести летнее наступление.

ВСУ продвинулись на севере Сумской области. Но россияне имели успехи у Новопавловки. Вчера оккупанты пытались продвинуться в Харьковской и Курской областях, однако успехов не имели.

Второй целью России остается захват всей Луганской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 июня 2025 года

В Генштабе сообщили, за минувшие сутки произошло 142 боевых столкновения.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отразили 20 атак россиян. Враг продолжает наносить авиаудары.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Строевки и Фиголовки.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки. Оккупанты пытаются штурмовать населенные пункты Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении произошло 17 столкновений. Россияне пытаются вклиниться в оборону возле поселков Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязь.

На Северском направлении россияне провели четыре попытки продвижений в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении ВСУ отразили шесть атак возле Часового Яра, в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне атаковали 21 раз в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении остановлены 44 штурма в районах поселков Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении российские оккупанты совершили 10 атак вблизи сел Веселое, Шевченко, Богатырь и Вольное Поле.

На Ореховском направлении была попытка врага продвинуться вперед у Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался атаковать наших защитников.

На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях без изменений.

Карта боевых действий 23 июня

Карта боевых действий 23 июня 2025: ВСУ продвинулись в Сумской области / 12 Фотографий

Раньше мы рассказывали об изменениях в работе ТЦК.

Фото: 22 ОМБр

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