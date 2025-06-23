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Карта бойових дій 23 червня 2025: ЗСУ просунулися на Сумщині

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Червня 2025, 11:00
Карта бойових дій

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