Карта бойових дій 23 червня 2025: ЗСУ просунулися на Сумщині

Карта бойових дій за 23 червня 2025 року змушує аналізувати і вірити у наших захисників. Нещодавно ЗСУ мали успіхи на Сумському напрямку, що дарує надію у дні атак.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що росіяни ведуть інтенсивні бойові дії вздовж більшої частини лінії фронту у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Найімовірніше пріоритетом лишається саме наступ на Донеччині. На думку аналітиків, росіяни навряд чи зможуть провести літній наступ.

ЗСУ просунулися на півночі Сумської області. Натомість росіяни мали успіхи біля Новопавлівки. Учора окупанти намагалися просунулися на Харківщині та Курщині, однак успіхів не мали.

Іншою ціллю Росії лишається захоплення всієї Луганської області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 червня 2025 року

У Генштабі повідомили, за минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 20 атак росіян. Ворог продовжує завдавати авіаударів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборону у районах Вовчанська, Строївки та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки. Окупанти намагаються штурмувати населені пункти Степова Новоселівка, Зелений Гай та у напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку відбулося 17 зіткнень. Росіяни намагаються вклинитися в оборону біля селищ Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.

На Сіверському напрямку росіяни провели чотири спроби просувань у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили шість атак біля Часового Яру, у напрямках Предтечиного й Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 21 раз у районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку зупинено 44 штурми у районах селищ Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти здійснили 10 атак поблизу сіл Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку була спроба ворога просунутися вперед біля Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався атакувати наших захисників.

На Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках без змін.

Карта бойових дій 23 червня

Карта бойових дій 23 червня 2025: ЗСУ просунулися на Сумщині / 12 Фотографій

Раніше ми розповідали про зміни у роботі ТЦК.

Фото: 22 ОМБр

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