Карта боевых действий 27 мая 2025: враг продвинулся в Сумской области

Карта боевых действий на Украине за 27 мая покажет актуальную ситуацию на передовой в интерактивном режиме.

Россияне контролируют уже четыре села на границе Сумской области, сообщили в ОВА. Остается стабильно непростой ситуация и на других отрезках фронта.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что увеличение запасов ракет, производства беспилотников и адаптации беспилотников Россией демонстрируют ее приверженность достижению целей военными средствами в затяжной войне в Украине.

Они добавляют, что недавно российские войска продвинулись в Сумской области и близ Волчанска, Лимана и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 мая 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Россия нанесла один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, произведено 4586 обстрелов, в том числе 115 из РСЗО, и привлечено для поражения 3068 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Полюшкино Черниговской области; Осоевка, Угроеды Сумской области; Новоторецкое, Долгая Балка, Торецкое, Константиновка, Новополь Донецкой области; Новогеоргиевка Днепропетровской области; Малиновка, Железнодорожное, Степногорск, Каменское, Новоандреевка Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении отражены пять атак вражеских в районах Волчанска и Двухлетней.

На Купянском направлении произошло пять атак, отразили штурмовые действия вблизи Загрызового и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении РФ атаковала 16 раз, пытаясь вклиниться вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполевка, Торское и в сторону Григоровки.

На Северском направлении остановили три атаки противника в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении пять раз атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Василовки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении совершено 12 атак в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 65 штурмовых действий вблизи населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь и Свободное Поле.

На Ореховском направлении РФ четыре раза штурмовала позиции в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики однажды шли на позиции Сил обороны, но тщетно, враг остановлен.

В Курской области враг нанес 16 авиаударов, сбросив 29 КАБов, совершил 228 обстрелов, восемь из них из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага на 27 мая 2025 года составляют 990 человек.

Также украинские воины обезвредили 2 танка, боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 222 БпЛА оперативно-тактического уровня, девять крылатых ракет и 64 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 27 мая

Карта боевых действий 27 мая 2025: враг продвинулся в Сумской области / 13 Фотографий

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Фото: 429 отдельный полк беспилотных систем Ахиллес

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