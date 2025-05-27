Украина

Карта боевых действий 27 мая 2025: враг продвинулся в Сумской области

Ирина Танасийчук, журналист сайта 27 мая 2025, 09:00
карта боевых действий в украине
Карта боевых действий 27 мая 2025: враг продвинулся в Сумской области
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