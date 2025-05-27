Карта бойових дій 27 травня 2025: ворог просунувся на Сумщині

Карта бойових дій в Україні за 27 травня покаже актуальну ситуацію на передовій в інтерактивному режимі.

Росіяни контролюють вже чотири села на кордоні Сумської області, повідомили в ОВА. Залишається стабільно непростою ситуація і на інших відрізках фронту.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що збільшення запасів ракет, виробництва безпілотників та адаптації безпілотників Росією демонструють її відданість досягненню цілей військовими засобами у затяжній війні в Україні.

Вони додають, що нещодавно російські війська просунулися в Сумській області та поблизу Вовчанська, Лимана та Торецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 травня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень.

Росія завдала одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснено 4586 обстрілів, зокрема 115 із РСЗВ, та залучено для ураження 3068 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Полюшкине Чернігівської області; Осоївка, Угроїди Сумської області; Новоторецьке, Довга Балка, Торецьке, Костянтинівка, Новопіль Донецької області; Новогеоргіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку відбито п’ять атак ворожих в районах Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак, відбили штурмові дії поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 16 разів, намагаючись вклинитися поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку зупинили три атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку здійснено 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 65 штурмових дій поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку РФ чотири рази штурмувала позиції в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз йшли на позиції Сил оборони, але марно, ворога зупинено.

У Курській області ворог завдав 16 авіаударів, скинувши 29 КАБів, здійснив 228 обстрілів, вісім з них із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога на 27 травня 2025 року становлять 990 осіб.

Також українські воїни знешкодили 2 танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев’ять крилатих ракет та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 27 травня

Карта бойових дій 27 травня 2025: ворог просунувся на Сумщині / 13 Фотографій

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Фото: 429 окремий полк безпілотних систем Ахіллес

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