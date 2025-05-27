Україна

Карта бойових дій 27 травня 2025: ворог просунувся на Сумщині

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 27 Травня 2025, 09:00
карта бойових дій в україні
Карта бойових дій 27 травня 2025: ворог просунувся на Сумщині
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