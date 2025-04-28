Украина

Карта боевых действий 28 апреля 2025: не прекращаются штурмы на Покровском направлении

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 апреля 2025, 08:40
карта боевых действий в украине
Карта боевых действий 28 апреля 2025: не прекращаются штурмы на Покровском направлении
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