Карта боевых действий 28 апреля 2025: не прекращаются штурмы на Покровском направлении

Карта боевых действий в Украине за 28 апреля 2025 года покажет продвижение врага и достижение ВСУ в интерактивном режиме.

Между тем, Северная Корея официально подтвердила свое участие в войне против Украины. Ким Чен Ын отметил, что отправил свои войска согласно договору о взаимной обороне

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска пытаются компенсировать украинские технологические адаптации и операции с беспилотниками, вовлекая мотоциклы и гражданские транспортные средства в наступательные операции вдоль всей линии фронта.

Там добавляют, что ВСУ недавно продвинулись вблизи Боровой. Между тем, россияне недавно продвинулись в Сумской области и близ Часового Яра и Торецка.

Оперативная информация в Украине на 28 апреля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 83 авиаудара, сбросив 165 КАБов. Кроме этого, произведено 5089 обстрелов, в том числе 88 из РСЗО, и привлечено для поражения 2337 дроны-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Проходы, Миропольское, Марьино, Угроеды, Большой Прикол Сумской области; Звезда, Константиновка, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Малиновка, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Приморское, Степногорск, Лукьяновское Запорожской области и Херсон.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления и три артиллерийских системы противника.

На Харьковском направлении РФ шесть раз атаковала позиции ВСУ в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло три атаки. Остановлены штурмовые действия в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодцы, Ямполевка, Мирное и в сторону Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

На Торецком направлении совершено девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дылеевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении украинские бойцы остановили 64 штурмовых действия неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багач, Мариуполь.

На Новопавловском направлении РФ вчера совершила 13 атак в районах населённых пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались идти вперед в районе населенного пункта Лобково.

На Приднепровском направлении предпринята одна безрезультатная попытка пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Курской области суток враг нанес семь авиаударов, сбросив 13 КАБов, совершил 302 обстрела, из которых 9 из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия.

В общей сложности потери врага на 28 апреля 2025 года составили 1160 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 72 БПЛА оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 28 апреля

Карта боевых действий 28 апреля 2025: не прекращаются штурмы на Покровском направлении / 13 Фотографий

Недавно мы рассказывали, что россияне накапливают силы для удара в Харьковской области.

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