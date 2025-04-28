Україна

Карта бойових дій 28 квітня 2025: не припиняються штурми на Покровському напрямку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 08:40
карта бойових дій в україні
михайло грушевський
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