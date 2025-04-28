Карта бойових дій 28 квітня 2025: не припиняються штурми на Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні за 28 квітня 2025 покаже просування ворога та досягнення ЗСУ в інтерактивному режимі.

Тим часом Північна Корея офіційно підтвердила свою участь у війні проти України. Кім Чен Ин зазначив, що відправив свої війська згідно з договором про взаємну оборону

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська намагаються компенсувати українські технологічні адаптації та операції з безпілотниками, залучаючи мотоцикли та цивільні транспортні засоби в наступальні операції вздовж усієї лінії фронту.

Там додають, що ЗСУ нещодавно просунулися поблизу Борової. Тим часом росіяни нещодавно просунулися в Сумській області та поблизу Часового Яру і Торецька.

Оперативна інформація в Україні станом на 28 квітня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 83 авіаудари, скинувши 165 КАБів. Крім цього, здійснено 5089 обстрілів, зокрема 88 із РСЗВ, та залучено для ураження 2337 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Проходи, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл Сумської області; Зірка, Костянтинівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Приморське, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області та місто Херсон.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника.

На Харківському напрямку РФ шість разів атакувала позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки. Зупинено штурмові дії у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 64 штурмові дії неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки.

На Новопавлівському напрямку РФ вчора здійснила 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкове.

На Придніпровському напрямку здійснено одну марну спробу пройти вперед.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши 13 КАБів, здійснив 302 обстріли, з яких 9 із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії.

Загалом, втрати ворога на 28 квітня 2025 року становили 1160 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 28 квітня

Карта бойових дій 28 квітня 2025: не припиняються штурми на Покровському напрямку / 13 Фотографій

Нещодавно ми розповідали, що росіяни накопичують сили для удару на Харківщині.

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