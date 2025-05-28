Карта боевых действий 28 мая 2025: россияне атакуют новые населенные пункты на Харьковском направлении

Карта боевых действий 28 мая 2025 — твой информатор о последних событиях на фронте. Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. В ночь на 28 мая противник применил пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей и из ВОТ Крым. Также атаковал 88 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Российские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска, Купянска и Покровска. Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 мая 2025 года Захватчики нанесли один ракетный и 95 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 161 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2672 дронов-камикадзе и совершили 4566 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово Сумской области; Степановка Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Каменское, Степногорск Запорожской области; Львове Херсонской области. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника. На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголовка и Довгенькое. На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники приостановили штурмовые действия противника в районе Загрызового. На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Екатериновки, Ямполевки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григоровки, Карповки, Нового Мира. На Краматорском направлении вчера зафиксировано 11 боев вблизи Часового Яра, Орехово-Василовки и в направлении Белой Горы. На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка. На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Орехово, Новосергеевка, Новониколаевка, Муравка, Княгиня, Муравка в направлениях Яблоновки, Алексеевки. На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополье, Зеленое Поле и в направлении Шевченко. На Ореховском направлении оккупанты 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степное и в направлениях Новоандреевки и Новоданиловки. На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Читать по теме Билет в бесправие: как фильтрация РФ превращает визит украинцев домой в ловушку Узнай новые правила въезда на временно оккупированные территории Украины, процедуру фильтрации в России и опасности, которые ждут украинцев. Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов — сбросил при этом 21 управляемую авиационную бомбу, совершил 273 обстрела, из которых 14 — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 32 штурмовых действия врага. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, две боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, 65 беспилотников оперативно-тактического уровня и 52 единицы автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 28 мая Карта боевых действий 28 мая 2025: россияне атакуют новые населенные пункты на Харьковском направлении / 12 Фотографий Генштаб Накануне Зеленский пообщался с журналистами и ответил на ряд вопросов. Читай главные заявления в другом материале. Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter