Карта боевых действий 28 мая 2025: россияне атакуют новые населенные пункты на Харьковском направлении

Карта боевых действий 28 мая 2025 — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. В ночь на 28 мая противник применил пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей и из ВОТ Крым. Также атаковал 88 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Российские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска, Купянска и Покровска.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 мая 2025 года

Захватчики нанесли один ракетный и 95 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 161 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2672 дронов-камикадзе и совершили 4566 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово Сумской области; Степановка Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Каменское, Степногорск Запорожской области; Львове Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника.

На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголовка и Довгенькое.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники приостановили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Екатериновки, Ямполевки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григоровки, Карповки, Нового Мира.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 11 боев вблизи Часового Яра, Орехово-Василовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Орехово, Новосергеевка, Новониколаевка, Муравка, Княгиня, Муравка в направлениях Яблоновки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополье, Зеленое Поле и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении оккупанты 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степное и в направлениях Новоандреевки и Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов — сбросил при этом 21 управляемую авиационную бомбу, совершил 273 обстрела, из которых 14 — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 32 штурмовых действия врага.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, две боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, 65 беспилотников оперативно-тактического уровня и 52 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 28 мая

Карта боевых действий 28 мая 2025: россияне атакуют новые населенные пункты на Харьковском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

Накануне Зеленский пообщался с журналистами и ответил на ряд вопросов. Читай главные заявления в другом материале.

Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

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