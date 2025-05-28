Украина

Карта боевых действий 28 мая 2025: россияне атакуют новые населенные пункты на Харьковском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 28 мая 2025, 09:50
карта боевых действий
спасли 91-летнюю бабушку
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