Карта бойових дій 28 травня 2025: росіяни атакують нові населені пункти на Харківському напрямку

Карта бойових дій 28 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті. Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. У ніч на 28 травня противник застосував пʼять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей та з ТОТ Криму. Також атакував 88 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні. Зелені ділянки — звільнена територія. Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення. Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія. Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО. Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Карта бойових дій в Україні — ISW Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Куп’янська та Покровська. Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні. Оперативна ситуація в Україні станом на 28 травня 2025 року Загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2672 дронів-камікадзе та здійснили 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове Сумської області; Степанівка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих обʼєкти противника. На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко. На Оріхівському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки. На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Читати на тему Квиток у безправ’я: як фільтрація РФ перетворює візит українців додому на пастку Дізнайся про нові правила в’їзду на тимчасово окуповані території України, процедуру фільтрації в Росії та небезпеки, які чекають на українців. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, здійснив 273 обстріли, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 32 штурмові дії ворога. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 65 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 52 одиниці автомобільної техніки окупантів. Карта бойових дій 28 травня Карта бойових дій 28 травня 2025: росіяни атакують нові населені пункти на Харківському напрямку / 12 Фотографій Генштаб Напередодні Зеленський поспілкувався з журналістами та відповів на низку запитань. Читай головні заяви в іншому матеріалі. Головне фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Карта бойових дій в Україні, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter