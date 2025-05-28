Україна

Карта бойових дій 28 травня 2025: росіяни атакують нові населені пункти на Харківському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Травня 2025, 09:50
карта бойових дій
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