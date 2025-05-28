Карта бойових дій 28 травня 2025: росіяни атакують нові населені пункти на Харківському напрямку

Карта бойових дій 28 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. У ніч на 28 травня противник застосував пʼять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей та з ТОТ Криму. Також атакував 88 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Куп’янська та Покровська.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 травня 2025 року

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