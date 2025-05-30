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Карта боевых действий 30 мая 2025 года: более 300 россиян, укрытия и десятки единиц техники сгорело на Покровском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 30 мая 2025, 09:00
карта боевых действий

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