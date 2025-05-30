Карта боевых действий 30 мая 2025 года: более 300 россиян, укрытия и десятки единиц техники сгорело на Покровском направлении

Карта боевых действий 30 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 119 боевых столкновений.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Китайская Народная Республика увеличивает поставки дронов в Россию, одновременно уменьшая продажи украинским и западным покупателям, что еще раз демонстрирует все более откровенную поддержку Китаем военных усилий России в Украине.

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Курахово, а российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области и вблизи Купянска, Боровой, Лимана и Покровска.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 мая 2025 года

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и 113 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и совершили 4236 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Старицы и Волчанска, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил три атаки на позиции наших защитников в районе Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липово, Грековка и Редкодуб. К этому времени незавершенными остаются еще три боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне четырежды атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили недалеко от Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Андреевка. До сих пор длится пять боев.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 341 оккупантов, 182 из них — безвозвратно. Также уничтожены 14 автомобилей, 11 мотоциклов, два миномета, три БпЛА типа Shahed и два укрытия для личного состава. Кроме этого, поврежден танк, два автомобиля и реактивная система залпового огня БМ-21 противника.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка. Наши защитники успешно остановили 19 атак, два боя до сих пор продолжаются.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли около Степного.

На Приднепровском направлении враг провел одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 11 атак российских захватчиков, десять боев до сих пор продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Недавно Украина подтвердила использование дрона-матки из ИИ для атаки врага. Что об этом известно и какие характеристики дрона читай по ссылке.

Главное фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

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