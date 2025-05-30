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Карта бойових дій 30 травня 2025: понад 300 росіян, укриття та десятки одиниць техніки згоріло на Покровскьому напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Травня 2025, 09:00
карта бойових дій

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