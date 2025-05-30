Карта бойових дій 30 травня 2025: понад 300 росіян, укриття та десятки одиниць техніки згоріло на Покровскьому напрямку

Карта бойових дій 30 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Китайська Народна Республіка збільшує постачання дронів до Росії, водночас зменшуючи продажі українським та західним покупцям, що ще раз демонструє дедалі більш відверту підтримку Китаєм воєнних зусиль Росії в Україні.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Курахового, а російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та поблизу Куп’янська, Борової, Лимана та Покровська.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 травня 2025 року

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 113 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4236 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Стариці та Вовчанська, ще дві атаки тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три атаки на позиції наших оборонців в районі Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. До цього часу незавершеними залишаються ще три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка. Дотепер триває п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 341 окупанта, 182 з них — безповоротно. Також знищено 14 автомобілів, 11 мотоциклів, два міномети, три БпЛА типу Shahed та два укриття для особового складу. Окрім цього, пошкоджено танк, два автомобілі та реактивну систему залпового вогню БМ-21 противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Наші оборонці успішно зупинили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 11 атак російських загарбників, десять боєзіткнень досі тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нещодавно Україна підтвердила використання дрона-матки з ШІ для атаки ворога. Що про це відомо та які характеристики дрона, читай за посиланням.

Головне фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

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