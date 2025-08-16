Куяльницкая трагедия: почему уникальные казацкие кресты могут исчезнуть навсегда

Один из старейших некрополей Одессы — Куяльницкое кладбище, также известное как Сотниковское, — находится под угрозой.
Это уникальное место, где похоронены потомки запорожских казаков, постепенно разрушается, поскольку у него нет официального балансодержателя.
Несмотря на то, что суд обязал Одесский горсовет заключить охранный договор и взять кладбище на баланс, чтобы выделить средства на его восстановление, власти до сих пор этого не сделали.
Пока чиновники бездействуют, за состоянием кладбища следят лишь историки и общественные активисты.
Историческая ценность кладбища
По оценкам историков, Куяльницкое кладбище было основано ещё в 1775 году.
Старейшее из сохранившихся захоронений датируется 1791 годом, что на три года раньше основания самой Одессы.
После разрушения Запорожской Сечи часть казаков поселилась на этой территории, а их потомки стали каменотёсами, добывавшими известняк для строительства города.
На кладбище насчитывается около 205 старинных надгробий, вырезанных из известняка. На 33 крестах сохранились надписи на церковнославянском и украинском языках.
Здесь можно увидеть уникальные кресты в форме “трилисника” и “лапчатые”, которые считаются классическими казацкими символами.
Последнее захоронение было сделано в 1965 году, так что кладбище уже давно не действует.
Борьба за сохранение
Активисты и историки давно борются за сохранение этого памятника. В 2021 году они инициировали присвоение кладбищу статуса объекта культурного наследия.
Два месяца назад суд обязал горсовет заключить охранный договор, что позволило бы выделить средства на консервацию и реставрацию.
Однако в Одесской мэрии отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на продолжающийся судебный процесс.
Историки убеждены, что на базе кладбища и прилегающих к нему территорий, где сохранились старинные хаты-мазанки, можно создать уникальный исторический парк, рассказывающий о казацком прошлом Одессы.
К сожалению, без немедленной консервации эти уникальные памятники разрушаются. Если ничего не предпринять, Куяльницкое кладбище и всё, что с ним связано, может быть навсегда утеряно.
В то же время новое мемориальное кладбище строят на болотистой земле. Что известно о проекте и что с ним не так — читай больше в нашем материале.
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