Куяльницька трагедія: чому унікальні козацькі хрести можуть зникнути назавжди

На одному з найстаріших цвинтарів Одеси — Куяльницькому кладовищі, яке також відоме як Сотниківське, поховані нащадки запорізьких козаків.

Ця унікальна пам’ятка історії та культури опинилася під загрозою зникнення.

Хоча суд зобов’язав Одеську міську раду взяти цвинтар на свій баланс, щоб виділити кошти на його збереження, влада досі не зробила цього.

Поки чиновники ігнорують проблему, за цвинтарем доглядають лише історики та громадські активісти.

Історична цінність кладовища

За оцінками істориків, Куяльницький цвинтар засновано ще в 1775 році. Найстаріше з відомих поховань датується 1791 роком, що на три роки раніше заснування Одеси.

Після зруйнування Запорізької Січі частина козаків оселилася на цій території, а їхні нащадки згодом стали каменярами, які видобували вапняк для будівництва міста.

На цвинтарі збереглося близько 205 старовинних надгробків з вапняку. На 33 хрестах можна побачити написи церковнослов’янською та українською мовами.

Тут знаходяться унікальні хрести, зокрема “трилисник” і “лапчастий”, які вважаються класичними козацькими символами. Востаннє на цвинтарі ховали в 1965 році, тож він уже давно не діє.

Боротьба за збереження

Активісти та історики давно борються за збереження цієї пам’ятки. У 2021 році вони ініціювали надання цвинтарю статусу об’єкта культурної спадщини.

Два місяці тому суд зобов’язав міськраду скласти охоронний договір, що дозволило б виділити гроші на консервацію та відновлення.

Проте, в Одеській мерії відмовляються коментувати ситуацію, посилаючись на тривалий судовий процес.

Історики стверджують, що на базі кладовища та прилеглих територій, де збереглися старовинні хати, можна створити унікальний історичний парк, що розповідав би про козацьке минуле Одеси.

На жаль, без негайної консервації ці унікальні пам’ятки руйнуються. Якщо нічого не робити, Куяльницький цвинтар і все, що з ним пов’язано, може бути втрачено назавжди.