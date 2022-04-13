Каждому хочется домой. Истории украинцев, которые пересекают границу с Польшей

Ситуация на границах с Польшей спокойная: очередей там уже нет, хотя ежедневно за границу выезжает до 18 тысяч украинцев. И еще 15 тысяч — возвращаются домой.

Всего с начала полномасштабной войны за границу выехали 4,5 млн. украинцев.

Большинство из них — это те, кого война заставила покинуть собственные дома. Чаще всего за границу выезжают мамы с детьми.

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Но в последние дни увеличивается и количество тех, кто возвращается домой. Истории обычных украинцев на границе слушала корреспондентка Мирослава Прокопюк.

Напомним, в Украине до сих пор остались регионы, в которых существует угроза для жизни. Власти просят жителей Востока уехать в безопасные регионы. Речь идет, в частности, о жителях Донецкой, Луганской областей и отдельных районов Харьковской области.

А при необходимости и возможности женщины с детьми и пожилые люди могут эвакуироваться из Днепра. Об этом ранее говорил городской голова Борис Филатов.