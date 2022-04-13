Кожен хоче додому. Історії українців, які перетинають кордон із Польщею

Ситуація на кордонах з Польщею спокійна: черг там уже немає, хоча щодоби за кордон виїжджає до 18 тисяч українців. І ще 15 тисяч — повертаються додому.
Загалом від початку повномасштабної війни за кордон виїхали 4,5 млн українців.
Загалом від початку повномасштабної війни за кордон виїхали 4,5 млн українців.
Більшість із них — це ті, кого війна змусила залишити власні домівки. Найчастіше за кордон виїжджають мами з дітьми.
Та впродовж останніх днів збільшується і кількість тих, хто повертається в Україну. Історії звичайних українців на кордоні слухала й кореспондентка Мирослава Прокопюк.
Нагадаємо, в Україні й досі залишилися регіони, в яких існує небезпека для життя. Влада просить жителів Сходу виїхати в безпечні регіони. Йдеться, зокрема, про мешканців Донеччини, Луганщини, окремих районів Харківської області.
А за потреби й можливості жінки з дітьми та літні люди можуть евакуюватися з Дніпра. Про це раніше говорив міський голова Борис Філатов.