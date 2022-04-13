Україна

Кожен хоче додому. Історії українців, які перетинають кордон із Польщею

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 13 Квітня 2022, 11:00
Ситуація на кордоні з Польщею

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