Киевляне, внимание! В столице изменили время комендантского часа

С сегодняшнего дня, 26 февраля, комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 08:00. В это время передвигаться по городу нельзя.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Все гражданские лица, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Отметим, что пока такие временные ограничения вводятся до утра 28 февраля. Ограничения вводятся с целью обезопасить жителей столицы.

Кроме того, киевлян просят не пользоваться мостами, поскольку российские ДРГ пытаются высадиться на Левый берег столицы.

Между тем, Виталий Кличко рассказывает, как распознать российские разведывательные группы.

Вооруженные, в гражданской форме, говорят по-русски, – делится Кличко.

В случае, если вы увидели подозрительных лиц, сообщите об этом украинским правоохранителям.

Ранее мы рассказывали о том, что делать при срабатывании сирен и как обезопасить себя киевлянам.