Кияни, увага! Змінено час дії комендантської години

Від сьогодні, 26 лютого, комендантська година в Києві діятиме з 17:00 до 08:00. У цей час пересуватися містом не можна.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Зауважимо, що поки такі часові обмеження запроваджують до ранку 28 лютого. Вводяться обмеження заради безпеки мешканців столиці.

Крім того, киян просять не користуватися мостами, адже російські ДРГ намагаються висадитися на Лівий берег столиці.

Тим часом Віталій Кличко розповідає, як розпізнати російські розвідувальні групи.

Озброєні, у цивільній формі, говорять російською, – каже Кличко.

У разі, якщо ви побачили підозрілих осіб, сповістіть про це українських правоохоронців.

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