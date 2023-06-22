Украина

Вынуждены платить за российский свет? С какими коммунальными проблемами сталкиваются жители деоккупированной Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 22 июня 2023, 10:00
Комунальні платежі за російське світло на деокупованій Харківщині: що відомо

Больше видео
0:05:49
корабли в Крыму
На воре и шапка горит: как и зачем россияне утилизируют украинские корабли в Крыму
Мі-24
Украине — флот вертолетов, а оккупантам — потеря Ми-24! Карта боевых действий в Украине 22 июня в режиме онлайн
0:04:23
Как работает ПВО
За день — десятки целей! Как ПВО на Донецком направлении воюет за небо
0:03:10
Мирное
От домов остались фундаменты. Как россияне уничтожили поселок фосфорными снарядами
Смотреть больше

Последние видео
0:03:32
Комунальні платежі за російське світло на деокупованій Харківщині: що відомо

Вынуждены платить за российский свет? С какими коммунальными проблемами сталкиваются жители деоккупированной Харьковской области
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:05:49
корабли в Крыму
На воре и шапка горит: как и зачем россияне утилизируют украинские корабли в Крыму
Мі-24
Украине — флот вертолетов, а оккупантам — потеря Ми-24! Карта боевых действий в Украине 22 июня в режиме онлайн
0:04:23
Как работает ПВО
За день — десятки целей! Как ПВО на Донецком направлении воюет за небо
0:03:10
Мирное
От домов остались фундаменты. Как россияне уничтожили поселок фосфорными снарядами
0:15:07
Олександр Ушинський: історія про бої біля Донецького аеропорту
Скрывал, что офицер, чтобы служить в Правом секторе! История военного о боях возле Донецкого аэропорта
0:06:23
кліщіївка
ВСУ освобождают когда-то утраченные позиции: новости из южных окрестностей Бахмута
0:04:48
Як в Україні готують реабілітологів: як проходить навчання в університетах
Спрос растет в прогрессии! Как в Украине готовят специалистов-реабилитологов
0:03:17
українські технології
Ими интересуется весь мир! Чем удивляли украинские разработки на конференции Inscience 2023
Больше видео
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Читать дальше
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь