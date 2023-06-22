Вынуждены платить за российский свет? С какими коммунальными проблемами сталкиваются жители деоккупированной Харьковской области

Платежки за российскую электроэнергию получили жители деоккупированного населенного пункта на самой границе со страной-агрессором. Поселок Казачья Лопань в оккупации пробыл 200 дней.

Когда прошлой весной оккупанты протащили туда линию с территории России, ведь им самим нужен был свет, местные начали включать все, что было в доме: холодильники, телевизоры, печки днем ​​и ночью. Говорят, пытались хоть как-то навредить захватчикам. А когда в этом году получили от украинских энергетиков несколько тысяч платежей, были в шоке.

Людмила говорит, что газопровод перебило обстрелами, поэтому единственная энергия, которая вообще была, — электричество из РФ. Людмила показывает счетчик, именно в нем дело.

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Ведь пока жители Казачьей Лопани наматывали киловатты из РФ, их считали счетчики украинского энергосбыта. Жители показывают платежки, сумма которых составляет более 7000 грн.

По данным Дергачевской районной администрации, речь идет о миллионах гривен. Многие жители, даже те, у которых разрушены дома, оплатили эти платежки.

Начальник Дергачевского РВА говорит, что обратился с этим вопросом к председателю Харьковской ОВА, который направил соответствующие письма вице-премьер-министру Ирине Верещук. Жители надеются, что эту проблему удастся решить.

Сейчас не все могут оплатить коммунальные платежи. Ранее мы рассказывали о льготах на коммунальные услуги для участников боевых действий.

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