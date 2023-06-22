Україна

Змушені платити за російське світло? З якими комунальними проблемами стикаються жителі деокупованої Харківщини

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 22 Червня 2023, 10:00
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