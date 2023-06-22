Змушені платити за російське світло? З якими комунальними проблемами стикаються жителі деокупованої Харківщини

Платіжки за російську електроенергію отримали мешканці деокупованого населеного пункту на самісінькому кордоні з країною-агресоркою. Селище Козача Лопань в окупації було 200 днів.

Коли минулої весни окупанти протягли туди лінію з території Росії, адже їм самим потрібно було світло, місцеві почали вмикати все, що було в домі: холодильники, телевізори, пічки вдень і вночі. Так, кажуть, намагалися хоч якось нашкодити загарбникам. А коли цьогоріч отримали від українських енергетиків кількатисячні платіжки, отетеріли.

Пані Людмила каже, що газопровід перебило обстрілами, тож єдина енергія, яка взагалі була, — електрика з РФ. Людмила показує лічильник, саме у ньому справа.

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Адже поки жителі Козачої Лопані намотували кіловати з РФ, рахували їх лічильники українського енергозбуту. Мешканці показують платіжки, сума в яких становить понад 7000 грн.

За даними Дергачівської районної адміністрації, йдеться про мільйони гривень. Багато мешканців, навіть у яких зруйновані будинки, сплатили ці платіжки.

Начальник Дергачівської РВА каже, що звернувся з цим питання до голови Харківської ОВА, який направив відповідні листи до віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук. Мешканці сподіваються, що цю проблему вдасться вирішити.

Зараз не всі мають змогу сплатити комунальні платежі. Раніше ми розповідали про пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій.

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