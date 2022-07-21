Спецподразделение ГУР KRAKEN захватило разведчика РФ! Тот рассказал все, что знал

В ходе операции в Белогоровке (Луганская область) бойцы спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN захватили в плен разведчика ГРУ вооруженных сил РФ.

Вместо правды он начал рассказывать заготовленную легенду. Однако украинские разведчики нашли кое-что интересное в его телефоне. Будучи опытным разведчиком, россиянин вел свой цифровой дневник.

В нем зафиксирован “боевой путь” разведчика по областям Украины, общение с семьей, девушкой и любовницей.

KRAKEN захватил разведчика РФ

О себе россиянин Иван Евдошенко рассказал, что является старшим лейтенантом и командиром первого инженерно-технического взвода. Однако телефон разведчика его выдал.

Там были фото, подтверждавшие его службу старшим лейтенантом специального назначения ГРУ РФ. Нашлась и переписка, в которой он писал, что разведчик и его так просто не поймают.

На допросе россиянин рассказал все: как попал в Украину 24 февраля, когда и что делал, где находился, как съездил в Россию на ротацию, дальнейшие дислокации. Это подтверждают заметки в телефоне, которые он вел, и видео.

Из интересного среди его заметок были зафиксированы неудачи российской армии, а также то, что генерал назвал своих подчиненных трусами. На допросе Иван рассказал обо всех подразделениях, которые находились в селах его передислокации.

В деталях описал и свой захват в плен спецподразделением KRAKEN. Сдался, потому что “очень хочет”, чтобы его обменяли.

Данные с телефона пленника

До войны в Украине у Ивана Евдошенко была девушка Катя. Это подтверждают фото и переписки в телефоне разведчика. Ей военный писал, что не знает, от кого и что защищает.

Девушки, вероятно, было мало. Поэтому была и любовница Вика. Она присылала военному интимные фото. В переписках с отцом пленный рассказывал, что успел повоевать в Сумской, Черниговской, Киевской, Харьковской областях, а также в так называемых ЛНР и ДНР.

В голосовых сообщениях рассказывал о прейскуранте на ранения и зарплатах. Но вместо обещанных сотен тысяч от России он получил копейки, чуть больше пяти тысяч рублей.

Мать пленного разведчика поблагодарила украинское спецподразделение за доброту и сказала, что будет ставить свечи за их здоровье. В обращении к руководству вместо призыва отвести российские войска с территории Украины Иван сказал, что очень хочет домой.

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