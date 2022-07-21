Спецпідрозділ ГУР KRAKEN захопив розвідника РФ! Той розповів усе, що знав

Під час операції у Білогорівці (Луганська область) бійці спецпідрозділу ГУР МОУ KRAKEN захопили у полон розвідника ГРУ збройних сил Росії.

Замість правди він почав розповідати завчасно підготовлену легенду. Утім, українські розвідники виявили дещо цікаве в його телефоні. Будучи досвідченим розвідником, росіянин вів цифровий щоденник.

У ньому — весь “бойовий шлях” Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою.

KRAKEN захопив розвідника РФ

Про себе ж росіянин Іван Євдошенко розповідав, що він старший лейтенант та командир першого інженерно-технічного взводу. Однак телефон розвідника його й видав.

Там були фото, які підтверджували його службу старшим лейтенантом спеціального призначення ГРУ РФ. Знайшлись і листування, де він писав, що розвідник і його так просто не спіймають.

На допиті росіянин розповів усе: як потрапив в Україну 24 лютого, коли та що робив, де перебував, як з’їздив у Росію на ротацію, подальші дислокації. Це підтверджують замітки в телефоні та відео.

З цікавого серед його заміток були невдачі російської армії, а також те, що генерал назвав своїх підлеглих боягузами. На допиті Іван розповів про всі підрозділи, які перебували у селах його передислокації.

Детально описав і своє захоплення у полон спецпідрозділом KRAKEN. Здався, бо “дуже хоче”, щоб його обміняли.

Дані з телефону полоненого

До війни в Україні в Івана Євдошенка була дівчина Катя. Це підтверджують фото та листування з телефону розвідника. Їй військовий писав, що не знає, від кого і що захищає.

Дівчини, певно, було замало. Була й коханка Віка. Вона надсилала йому інтимні фото. У листуваннях із батьком полонений розповідав, що встиг повоювати у Сумській, Чернігівській, Київській, Харківській областях, а також так званих ЛНР та ДНР.

Голосовими повідомленнями розповідав про прейскурант на поранення та зарплати від Росії. Але замість обіцяних сотень тисяч отримав копійки, трохи більше ніж п’ять тисяч рублів.

Матір полоненого розвідника подякувала українському спецпідрозділу за доброту та сказала, що буде ставити свічки за їхнє здоров’я. У зверненні до керівництва замість спонукання до відходу російських військ з території України Іван сказав, що дуже хоче додому.

Раніше ми розповідали, скільки HIMARS потрібно, щоб вигнати росіян з України.

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