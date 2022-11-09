Лежино под обстрелами: люди собирают осколки и восстанавливают инфраструктуру

Россияне методично обстреливают окрестности Запорожья. Накануне утром враг выпустил несколько ракетам С-300 по селу Лежино: повреждена дорога, дома и ангар сельхозпредприятия.

Руководитель общины Вячеслав утверждает, что село Лежино подвергалось подобным атакам пять раз. Людям – обещает помощь.

Еще одна ракета ударила недалеко от фермерского хозяйства, повредила ангар. Рядом осталась огромная воронка.

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Да и грохнуло, говорит здешний работник Николай, “здорово”.

– Я живу в селе Натальевка, что неподалеку, и слышал до трех прилетов, – рассказывает Николай.

Люди чинят инфраструктуру, убирают во дворах, подсчитывают ущерб и не могут понять, зачем стрелять по мирным жителям. О ситуации под Запорожьем — смотри в видео.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как россияне обстреляли колонну гражданских машин в Запорожье.