Лежине під обстрілами: люди збирають уламки та відновлюють інфраструктуру

Росіяни методично обстрілюють околиці Запоріжжя. Напередодні вранці вгатили кількома ракетами С-300 по селу Лежине: понівечили дорогу, пошкодили будинки та ангар сільгосппідприємства.

Очільник громади пан В’ячеслав твердить, що село Лежине зазнавало подібних атак зо п’ять разів. Людям – обіцяє допомогу.

Ще одна ракета вгатилася неподалік фермерського господарства, понівечила ангар. Поруч залишилась велетенська вирва.

Зараз також дивляться

Та й гримнуло, каже тутешній працівник Микола, добряче.

— Я живу в селі Наталівка, що неподалік, і чув до трьох прильотів, — розповідає Микола.

Люди лагодять інфраструктуру, обійстя, підраховують збитки та не можуть збагнути, навіщо бити по мирних жителях. Про ситуацію у селищі дізнайся більше у відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як росіяни обстріляли колону цивільних авто у Запоріжжі.