Україна

Лежине під обстрілами: люди збирають уламки та відновлюють інфраструктуру

Андрій Почтєв 09 Листопада 2022, 23:00

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