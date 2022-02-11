Локдауна в Украине не будет? Прогноз Минздрава по коронавирусу в стране

Локдауна из-за Омикрона в Украине не будет, заявил Виктор Ляшко.

По словам руководителя Минздрава, сейчас в Украине достаточно вакцины во избежание тотальных ограничений.

К тому же действует адаптивный карантин, согласно которому на местах самостоятельно усиливают или ослабляют ограничения с учетом эпидситуации.

С сегодняшнего дня в стране уже пять регионов попали в красную зону.

В Минздраве напомнили, что как только показатель привитых украинцев достигнет 70% — об адаптивном карантине можно будет забыть.