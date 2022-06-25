Украина

Люди собирают дождевую воду и живут в сырых подвалах: как Лисичанск держит оборону и ломает планы рашистов

Елена Яковлева, редактор сайта 25 июня 2022, 19:27

Больше видео
0:03:40
Обстріл Харкова 25.06.2022 - що відомо про наслідки атаки
Мощный обстрел Харьковской области российскими Искандерами: что известно о разрушениях и пострадавших
Ракетні удари по Україні
Россияне нанесли массовый ракетный удар по Украине — рассказываем, что известно
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 25 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 июня
HIMARS уже в Україні - Жданов про ефективність цих систем
Американские HIMARS уже в Украине – Олег Жданов рассказал, как они изменят ситуацию на фронте
Смотреть больше

Последние видео
0:06:20
Повернись живим

Сбросимся на вертолеты и самолеты? Как фонд Вернись живым воплощает желание украинцев покупать оружие на фронт
0:03:04
Ситуація в Лисичанську 25.06.2022 - місто потерпає від росіян
Люди собирают дождевую воду и живут в сырых подвалах: как Лисичанск держит оборону и ломает планы рашистов
Туризм в Україні під час війни - куди їздять українці влітку 2022
Отдыхать во время войны важно! Как изменился туризм в Украине и куда ездят украинцы этим летом
0:03:06
Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини в Україні
Спасают тяжело раненых, голодных и обессиленных животных — как работает первый военный ветеринарный госпиталь
0:03:40
Обстріл Харкова 25.06.2022 - що відомо про наслідки атаки
Мощный обстрел Харьковской области российскими Искандерами: что известно о разрушениях и пострадавших
Як виглядає ізраїльська модель призову і армію
Израильский пример. Как может измениться модель призыва в украинскую армию
Ракетні удари по Україні
Россияне нанесли массовый ракетный удар по Украине — рассказываем, что известно
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 25 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 июня
HIMARS уже в Україні - Жданов про ефективність цих систем
Американские HIMARS уже в Украине – Олег Жданов рассказал, как они изменят ситуацию на фронте
0:04:33
бізнесмен фото
Бизнес верит в Украину — какая ситуация на экономическом фронте сейчас
Больше видео
Повернись живим
Читать дальше
Сбросимся на вертолеты и самолеты? Как фонд Вернись живым воплощает желание украинцев покупать оружие на фронт
Туризм в Україні під час війни - куди їздять українці влітку 2022
Читать дальше
Отдыхать во время войны важно! Как изменился туризм в Украине и куда ездят украинцы этим летом

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь