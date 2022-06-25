Люди собирают дождевую воду и живут в сырых подвалах: как Лисичанск держит оборону и ломает планы рашистов

Город-герой Лисичанск мужественно и стойко стоит на реке Северский Донец, держа оборону. Несмотря на тиски русской армии вокруг города, люди возвращаются, потому что средства на жизнь в эвакуации закончились.

Но у многих уже нет домов. Российская артиллерия ровняет город с землей, поэтому люди вынуждены жить исключительно в подвалах и укрытиях.

В городе особый распорядок дня. Пока противник не стреляет, нужно успеть купить воду и еду.

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Несмотря на то, что в подвалах очень сыро, люди каждый день надеются на дождь. Они собирают осадки, чтобы потом мыть посуду, стирать вещи и купаться. Также в городе уже давно нет мобильной связи и Интернета.

Местные власти постоянно призывают население выезжать. Почти каждый день здесь организовывают так называемую тихую эвакуацию, чтобы враг не обстреливал пункты сбора. Но многие до сих пор там остаются.

А недавно рашисты ударили авиацией по мосту, ведущему в Лисичанск. Теперь ни один грузовик с гуманитарной помощью не проедет в город.

Этой ночью российские оккупанты нанесли один из самых массированных ракетных ударов за весь период полномасштабной войны. Читай последние новости о взрывах по областям.

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