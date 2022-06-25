Люди збирають дощову воду та живуть у вогких підвалах: як Лисичанськ тримає оборону та ламає плани рашистів

Місто-герой Лисичанськ мужньо і непохитно стоїть на річці Сіверський Донець, тримаючи оборону. Попри лещата російської армії навколо міста, люди повертаються, тому що кошти на життя в евакуації закінчилися.

Але в багатьох уже немає домівок. Російська артилерія рівняє місто із землею, тож люди вимушенні жити виключно у підвалах та укриттях.

У місті особливий розпорядок дня. Поки противник не стріляє, потрібно встигнути купити воду та їжу.

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Попри те, що в підвалах дуже вогко, люди щодня сподіваються на дощ. Вони збирають опади, щоб потім мити посуд, прати речі та купатись. Також у місті вже давно немає мобільного зв’язку та інтернету.

Місцева влада невтомно закликає населення виїжджати. Майже щодня тут організовують так звану тиху евакуацію, щоб ворог не обстрілював пункти збору. Але багато хто досі там залишається.

А нещодавно рашисти вгатили авіацією по мосту, який веде в Лисичанськ. Тепер жодна вантажівка з гуманітарною допомогою не проїде до міста.

Цієї ночі російські окупанти завдали одного з наймасованіших ракетних ударів за весь період повномасштабної війни. Читай останні новини про вибухи по областях.

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