Меняют окна за свой счет и надеются на поддержку государства! Как получить возмещение за разрушения

Украинцы начали восстанавливать свои разбитые дома. Убирают обломки, ремонтируют крыши и заменяют окна.

Все за свой счет. Однако многие пока не спешат покупать новые стекла, потому что просто нет денег. Они надеются на хоть какие-то возмещения от государства, но ждать и жить без окон — невозможно.

Спрос на окна в стране вырос сразу в несколько раз, на одном предприятии производится тысяча стеклопакетов ежедневно. А количество заказов только растет.

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— Сейчас основная потребность в 100% продукции: 60% — это именно стеклопакеты, 40% — окна металлопластиковые, то в большинстве меняются окна в домах, пострадавших от войны, — директор с предприятия изготовления окон Руслан Фасхетдинов.

Цена на окна тоже существенно выросла. Ведь приходится завозить продукцию только из Европы. Так что стоимость подскочила на целых 30%.

За метр квадратный стеклопакета теперь правят 2000 гривен, а не 1400 гривен, как было до войны. Сейчас люди заменяют стекла за свой счет.

Люди хранят чеки — надеются, что государство впоследствии компенсирует эти расходы.

— Окна, которые компенсирует государство — это окна, что отвечают всем последним нормам: большое теплосбережение, защита от солнца и монтажная ширина окон более 70 миллиметров, — говорит Фасхетдинов.

Чтобы впоследствии получить компенсацию от государства, нужно оставить заявление в приложении Дія о повреждении. Тогда на место приезжает специальная комиссия, чтобы зафиксировать все убытки.

На каждые повреждения дома выезжает специальная экспертная команда, оценивающая кровлю, фасад дома и оценивающая, что нужно изменить.

Потому что окна могут быть, если смотришь на фасад, то вроде бы целые, а внутри – никакой фурнитуры нет и она вся разбита, — рассказывает Руслан Фасхетдинов.

162 тысячи украинцев уже подали заявки о повреждении своих домов в приложении Дія.

В настоящее время многие заявки на получение помощи и возмещения можно оставить в Интернете. Раньше мы собрали тебе ссылки, по которым можно получить помощь в одном материале.