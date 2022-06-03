Українці міняють вікна своїм коштом та сподіваються на підтримку держави! Як отримати відшкодування за руйнування

Українці почали відновлювати свої розтрощені домівки. Прибирають уламки, ремонтують дахи та замінюють вікна.

Усе власним коштом. Однак чимало людей поки не поспішають купувати нові шибки, бо просто немає грошей. Вони сподіваються хоч на якісь відшкодування від держави, але чекати й жити без вікон — неможливо.

Попит на вікна в країні зріс одразу в кілька разів, на одному підприємстві виготовляють тисячу склопакетів щодня. А кількість замовлень лише зростає.

Зараз також дивляться

— Зараз основна потреба зі 100% продукції: 60% — це саме склопакети, 40% — вікна металопластикові, то в більшості міняються вікна в будинках, які постраждали від війни, — директор з підприємства виготовлення вікон Руслан Фасхетдінов.

Ціна на вікна також суттєво зросла. Адже доводиться завозити продукцію тільки з Європи. Тож вартість зросла на цілих 30%.

За метр квадратний склопакету тепер правлять 2000 гривень, а не 1400 гривень, як було до війни. Наразі люди замінюють шибки за власний кошт.

Люди зберігають чеки — сподіваються, що держава згодом компенсує їм ці витрати.

— Вікна, які компенсує держава — це вікна, які відповідають усім останнім нормам: велике теплоощадження, захист від сонця і монтажна ширина вікон більше ніж 70 міліметрів, — каже Фасхетдінов.

Аби згодом отримати компенсацію від держави, потрібно залишити заяву у застосунку Дія про ушкодження. Тоді на місце приїжджає спеціальна комісія, аби зафіксувати усі збитки.

На кожні пошкодження будинку виїжджає спеціальна експертна команда, яка оцінює покрівлю, фасад будинку й оцінює, що треба змінити.

Тому що вікна можуть бути, якщо дивишся на фасад, то начебто цілі, а всередині — жодної фурнітури нема і вона вся розбита, — розповідає Руслан Фасхетдінов.

162 тисячі українців вже подали заявки про ушкодження своїх домівок у застосунку Дія.

Нині багато заявок на отримання допомоги та відшкодування можна залишити в інтернеті. Раніше ми зібрали для тебе посилання, за якими можна отримати допомогу, в одному матеріалі.