Україна

Українці міняють вікна своїм коштом та сподіваються на підтримку держави! Як отримати відшкодування за руйнування

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 03 Червня 2022, 07:00

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Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:07
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