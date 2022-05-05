“Мне пришлось сесть за руль.” Как 15-летняя девочка вывозила раненых, хотя сама попала под обстрел россиян

Во львовские больницы доставили 15 пациентов с разными повреждениями — это люди из Бахмута, Попасной и Северской. Впереди у них длительное лечение. Но несмотря на это, пострадавшие утверждают — худшее уже позади.

Львовские медики встречают раненых на вокзале, куда их доставили эвакуационными поездами. Среди людей — два подростка. У обоих осколковые ранения.

15-летняя девушка Лиза травмировалась, когда спасала других раненых. Ей пришлось управлять автомобилем, чтобы довести людей в больницу в Бахмуте. По дороге их машину обстреляли россияне. Половину с 30 км пути Лизе пришлось ехать с ранениями обеих ног.

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Я ехала на машине и вышло так, что россияне нас обстреляли. Со мной было три мужчины и женщина. Двоих мужчин ранили осколками. Одного очень сильно. Мне пришлось сесть за руль и везти в Бахмут, — рассказывает Лиза.

Во Львове сироту осмотрели сразу несколько врачей. Кроме осколковых ранений, у нее травматическая ампутация пальца на ноге.

Ей придется провести не менее нескольких недель в больнице, а после этого в течение многих месяцев проходить реабилитацию, чтобы восстановиться физически. Однако сколько времени займет психологическая реабилитация, не берется прогнозировать ни один врач.

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