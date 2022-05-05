Украина

На нас бросили все, что было у их арсенале — эвакуированные из Русской Лозовой рассказывают о зверствах россиян

Татьяна Доцяк 05 мая 2022, 09:47

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