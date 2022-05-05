На нас бросили все, что было у их арсенале — эвакуированные из Русской Лозовой рассказывают о зверствах россиян

В Харькове нашли убежище жители Русской Лозовой. Населенный пункт до сих пор обстреливают оккупанты. Военные Вооруженных сил Украины вывезли местных жителей на безопасную территорию, как только это стало возможным.

Люди истощены физически и психологически, потому что сидели в подвалах под постоянными обстрелами. Два месяца россияне били по жилым домам, похищали людей, мародерили.

В Харькове уже несколько дней, как количество обстрелов считают единицами, а не сотнями. ВСУ отгоняют оккупантов подальше от города. И хотя за окном еще слышны взрывы — это совсем не то, что пережили за два месяца, говорят жители Русской Лозовой.

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Когда оккупанты отступали, то били по мирным людям всем, чем только могли.

На нас бросили все, что можно и нельзя. Все, что было в их арсенале: и фосфорные бомбы на промзону бросали, и ракеты, и кассетные бомбы, — рассказывает жительница Русской Лозовой Алла Огула.

Большинство домов теперь разрушено, а богатое село, где до полномасштабного вторжения проживало почти 4500 человек, превратилось в бедный хутор из 200 жителей.

Смотри в видео, что рассказывают жители Русской Лозовой о зверствах россиян.

Небольшой город в Харьковской области Барвенково, расположенный возле Изюма и Славянска, теперь практически передовая, где украинские войска сдерживают врага с помощью оружия, которое передали западные партнеры. Смотри, какая ситуация в Харьковской области.