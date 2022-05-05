Україна

На нас кинули все, що було в їхньому арсеналі — евакуйовані з Руської Лозової розповідають про звірства росіян

Тетяна Доцяк 05 Травня 2022, 09:47

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