На нас кинули все, що було в їхньому арсеналі — евакуйовані з Руської Лозової розповідають про звірства росіян

У Харкові знайшли прихисток жителі Руської Лозової. Населений пункт і досі обстрілюють окупанти. Військові Збройних сил України вивезли тамтешніх жителів на безпечну територію, щойно це стало можливим.

Люди виснажені фізично й психологічно, адже сиділи у підвалах під постійними обстрілами. Два місяці росіяни гатили по житлових будинках, викрадали людей, мародерили.

У Харкові ж уже кілька днів, як кількість обстрілів рахують одиницями, а не сотнями. ЗСУ відганяють окупантів подалі від міста. І хоч за вікном ще чутно вибухи — це зовсім не те, що пережили за два місяці, кажуть жителі Руської Лозової.

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Коли окупанти відступали, то гатили по мирних людях, чим тільки могли.

На нас кинули все, що можна й не можна. Усе, що було в їхньому арсеналі: і фосфорні бомби на промзону кидали, і ракети, і касетні бомби, — розповідає жителька Руської Лозової Алла Огула.

Більшість будинків тепер зруйновано, а заможне село, де до повномасштабного вторгнення проживало майже 4500 людей, перетворилося на жебрацький хутір з 200 жителів.

Дивись у відео, що розповідають жителі Руської Лозової про звірства росіян.

Невелике місто на Харківщині Барвінкове, розташоване поблизу Ізюма та Слов’янська, тепер практично передова, де українські війська стримують ворога за допомогою зброї, яку передали західні партнери. Дивись, яка ситуація в Харківській області.