“Мені довелось сісти за кермо.” Як 15-річна дівчинка вивозила поранених, хоч сама потрапила бід обстріл росіян

До львівських лікарень доправили 15 пацієнтів з різними ушкодженнями — це люди з Бахмута, Попасної та Сіверська. Попереду в них довге лікування. Але попри це постраждалі твердять — найгірше вже позаду.

Львівські медики зустрічають поранених на вокзалі, куди їх доставили евакуаційними потягами. Серед людей — двоє підлітків. В обох уламкові поранення.

15-річна дівчина Ліза травмувалась, коли рятувала інших ранених. Їй довелося керувати автівкою, щоб довести людей до лікарні в Бахмуті. По дорозі їхнє авто обстріляли росіяни. Половину з 30 км шляху Лізі довелось їхати з пораненнями обидвох ніг.

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Я їхала на машині й вийшло так, що росіяни нас обстріляли. Зі мною були три чоловіки та жінка. Двох чоловіків поранило уламками. Одного – дуже сильно. Мені довелось сісти за кермо і повезти в Бахмут, — розповідає Ліза.

У Львові сироту оглянули одразу кілька лікарів. Окрім уламкових поранень вона має травматичну ампутацію пальця на нозі.

Їй доведеться провести щонайменше кілька тижнів у лікарні, а після цього протягом багатьох місяців проходити реабілітацію, щоб відновитися фізично. Проте скільки часу займе психологічна реабілітація, не береться прогнозувати жоден лікар.

Дивись у відео також й історію хлопця, якого травмувало прямо в нього у дворі.

У Харкові знайшли прихисток жителі Руської Лозової, яку нещодавно звільнили ЗСУ. Люди виснажені фізично й психологічно, адже сиділи у підвалах під постійними обстрілами. Дивись, що вони розповідають про життя під час війни та яка ситуація в Харківській області 05.05.2022.