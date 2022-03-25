Мы уже не считаем пациентов: первый добровольческий медицинский госпиталь рассказал о своей военной миссии

Добровольцами на войну сейчас идут не только военные, но и медики. Добровольческий медицинский госпиталь — это организация медиков-волонтёров, которые все восемь лет войны работали на востоке Украины. Теперь же открыли базу и в столице.

Под обстрелами они вывозят раненых и гражданских и работают так каждый день. Команда первого добровольческого медицинского госпиталя эвакуирует людей неподалёку от Ирпенского моста, хотя обычно ездили к самой переправе.

Теперь там часто стреляют оккупанты, так что ехать туда рискованно. Надеяться на милость российских военных, что те не будут стрелять в медиков и прессу, не приходится. Об этом говорит врач бригады скорой помощи первого добровольческого медицинского госпиталя с позывным Лимфа.

Мы выносили тут детей, которым под ноги в зелёный коридор бросали гранаты. Дети и женщины для них — ничто.

Её коллега — врач этой же бригады по прозвищу Корса — приехал из Испании. Там живёт уже 25 лет. С начала войны он работает медиком Украине. Когда-то он был врачом во французском легионе, так что о помощи раненным военным знает больше чем всё.

Водитель бригады говорит, не бывает однотипных ранений на поле битвы.

Есть и пулевые, и осколочные. Зависит от того, какие бои идут.

Кстати, именно эта бригада медиков вывезла из-под пуль корреспондента из США Хуана Ретондо. Таких бригад, как эта, только в Киеве работает сейчас 14. Есть около 30 медиков.

Глава первого добровольческого медицинского госпиталя говорит: за восемь лет войны на Донбассе уже перестали считать количество своих пациентов.

За семь лет АТО/ООС мы досчитались до 56 тысяч пациентов, а потом плюнули на расчёты.

А за время полномасштабной войны одна бригада Лимфы и Корса эвакуировали около тысячи людей.

Оккупанты хотели взять столицу за три дня, а уже около месяца не могут двинуться с места. Россияне терпят поражение на каждом направлении: что происходит в Киевской области сейчас — читай материал.