Ми уже не рахуємо пацієнтів: перший добровольчий медичний шпиталь розповів про свою військову місію

Добровольцями на війну зараз ідуть не лише військові, а й медики. Добровольчий медичний шпиталь — це організація медиків-волонтерів, які всі вісім років війни працювали на сході України. Тепер же відкрили базу й у столиці.

Під обстрілами вони вивозять поранених і цивільних — і працюють так щодня. Команда першого добровольчого медичного шпиталю евакуює людей неподалік від Ірпінського моста, хоча зазвичай їздили аж до самої переправи.

Тепер там надто часто стріляють окупанти, тож їхати ризиковано. Сподіватися на милість російських військових, що ті не стрілятимуть у медиків та пресу, не доводиться. Про це говорить лікарка бригади швидкої допомоги першого добровольчого медичного шпиталю з позивним Лімфа.

Ми виносили тут дітей, яким під ноги в зелений коридор кидали гарнати. Діти і жінки для них — ніщо.

Її колега — лікар тієї ж бригади на прізвисько Корса — приїхав з Іспанії. Там живе уже 25 років. З початку війни допомагає медиком в Україні. Колись він був лікарем у французькому легіоні, тож про допомогу пораненим військовим знає більше ніж усе.

Водій бригади каже, що не буває однотипних поранень на полі битви.

Є і кульові, й осколкові. Залежить від того, які бої ідуть.

До речі, саме ця бригада медиків вивезла з-під куль кореспондента зі США Хуана Ретондо. Таких бригад, як ця, лише у Києві працює зараз 14. Є близько 30 медиків.

Очільник першого добровольчого медшпиталю каже: за вісім років війни на Донбасі уже перестали рахувати кількість своїх пацієнтів.

За сім років АТО/ООС ми дорахувалися до 56 тисяч пацієнтів, а потім плюнули на підрахунки.

А за час повномасштабної війни лише бригада Лімфи та Корса евакуювала близько тисячі людей.

Окупанти хотіли взяти столицю за три дні, та вже понад місяць не можуть зрушити з місця. Росіяни зазнають поразок на кожному напрямку: що відбувається на Київщині зараз — читай матеріал.