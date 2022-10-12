Нацбанк изымает из оборота некоторые банкноты — какие гривны уже устарели

С 1 января 2023 года Национальный банк Украины будет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003–2007 годов. Об этом сообщили на сайте НБУ. Что делать со старыми образцами и как долго они будут действительны — смотри в материале.

НБУ будет изымать старые банкноты — что известно

Вместо старых банкнот в обращении будут новые образцы и монеты:

5 и 10 грн — монеты образца 2018 года.

20 и 100 грн — новые банкноты.

Нацбанк объяснил свое решение тем, что банкноты 2003–2007 годов стали устаревшими и имеют более низкий уровень защиты. Потому их планируют обновить.

Сейчас также смотрят

Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, улучшение наличных расчетов и их удобство для населения.

Постепенная замена старых банкнот современными должна повысить защиту денег и упростит процесс расчета.

Сколько будут в обращении старые банкноты

Чтобы ускорить процесс обмена банкнот, с 1 января следующего года старые образцы не будут выдаваться в банках Украины. Также НБУ перестанет подкреплять ими кассы банков.

То есть попавшие в банк старые банкноты будут изыматься и не будут возвращаться в обращение. Их направят на утилизацию. Старые купюры не нужно будет специально обменивать, они будут в обращении, пока их постепенно не заменят новыми.

С января в обращении будут появляться новые “серебристые” монеты номиналом 5 и 10 грн образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 грн — с современным дизайном и усиленной системой защиты.

Ранее мы рассказывали, что будет с зарплатами в 2023 году.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!