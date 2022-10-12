Нацбанк оголосив про вилучення з обігу деяких банкнот — які гривні вже застаріли

З 1 січня 2023 року Національний банк України вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналом у 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003–2007 років. Про це повідомили на сайті НБУ. Що робити зі старими зразками та як довго вони будуть дійсні — дивись у матеріалі.

НБУ вилучатиме старі банкноти — що відомо

Замість старих банкнот в обігу будуть нові зразки та монети:

5 та 10 грн — монети зразка 2018 року.

20 та 100 грн — нові банкноти.

Нацбанк пояснив своє рішення тим, що банкноти 2003–2007 років стали застарілими та мають нижчий рівень захисту. Тому їх планують оновити.

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Головна мета такого рішення — підвищити якість готівки в обігу, поліпшити готівкові розрахунки та їхню зручність для населення.

Поступова заміна старих банкнот на сучасні має підвищити захист грошей та спростить процес розрахунку.

Скільки будуть в обігу старі банкноти

Щоб пришвидшити процес обміну банкнот, з 1 січня наступного року старі зразки не видаватимуть у банках України. Також НБУ припинить підкріплювати ними каси банків.

Тобто старі банкноти, які потрапили в банк, вилучатимуться і не будуть повертатися в обіг. Їх направлять на утилізацію. Старі купюри не потрібно буде спеціально обмінювати, вони будуть в обігу, доки їх поступово не замінять на нові.

Із січня в обігу з’являтимуться нові сріблясті монети номіналом 5 та 10 грн зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 грн — із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

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