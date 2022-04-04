Новая карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 4 апреля

Хорошие новости 4 апреля: за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отразили семь вражеских атак. Слава нашим героям!
А министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту боевых действий.
Генеральный штаб ВСУ делится последними новостями с передовой по состоянию на 4 апреля 2022 года.
Возможно, наступление орков начнется в ближайшие сутки по направлению на Северодонецк и Великая Новоселка.
Возможно, наступление орков начнется в ближайшие сутки по направлению на Северодонецк и Великая Новоселка.
За прошедшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские военные уничтожили две единицы бронированной техники, 43 автомобиля и миномет орков с расчетом.
Зенитно-ракетные войска Воздушных Сил ВСУ поразили шесть воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты.
Киевская область освобождена от оккупантов и люди хотят как можно быстрее снова увидеть родной дом. Но можно ли возвращаться в Киев? Читай в материале.