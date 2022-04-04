Новая карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 4 апреля

Хорошие новости 4 апреля: за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отразили семь вражеских атак. Слава нашим героям!

А министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту боевых действий.

Ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ делится последними новостями с передовой по состоянию на 4 апреля 2022 года.

На Волынском направлении вооруженные силы Беларуси продолжают прикрывать границу с Украиной.

направлении вооруженные силы Беларуси продолжают прикрывать границу с Украиной. На Полесском направлении рашисты завершают подготовку к передислокации из Беларуси в РФ. Уходя из Украины, они хаотически заминировали ранее занятые территории, а также пути выдвижения.

направлении рашисты завершают подготовку к передислокации из Беларуси в РФ. Уходя из Украины, они хаотически заминировали ранее занятые территории, а также пути выдвижения. На Слобожанском направлении враг блокирует Харьков, бьет артиллерией по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

направлении враг блокирует Харьков, бьет артиллерией по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск. На Изюмском направлении захватчики предпринимали попытки возобновить наступление, однако потерпели неудачу.

направлении захватчики предпринимали попытки возобновить наступление, однако потерпели неудачу. На Южнобужском направлении враг концентрируется на удержании занятых позиций в районе Александровки. Хочет выйти на границу Херсонской области.

направлении враг концентрируется на удержании занятых позиций в районе Александровки. Хочет выйти на границу Херсонской области. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на захвате Рубежного, Попасной, Троицкого, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Мариуполя.

Возможно, наступление орков начнется в ближайшие сутки по направлению на Северодонецк и Великая Новоселка.

Потери врага за последние сутки

За прошедшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские военные уничтожили две единицы бронированной техники, 43 автомобиля и миномет орков с расчетом.

Зенитно-ракетные войска Воздушных Сил ВСУ поразили шесть воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты.

Киевская область освобождена от оккупантов и люди хотят как можно быстрее снова увидеть родной дом. Но можно ли возвращаться в Киев? Читай в материале.