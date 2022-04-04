Нова карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 квітня

Гарні новини 4 квітня: за минулу добу в Донецькій та Луганській областях українські захисники відбили сім ворожих атак. Слава нашим героям!

А міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову карту бойових дій.

Ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ ділиться останніми новинами з передової станом на 4 квітня 2022 року.

На Волинському напрямку збройні сили Білорусі продовжують прикривати кордон з Україною.

напрямку збройні сили Білорусі продовжують прикривати кордон з Україною. На Поліському напрямку рашисти завершують підготовку до передислокації з Білорусі до РФ. Відходячи з України, вони хаотично замінували раніше зайняті території, а також шляхи висування.

напрямку рашисти завершують підготовку до передислокації з Білорусі до РФ. Відходячи з України, вони хаотично замінували раніше зайняті території, а також шляхи висування. На Слобожанському напрямку ворог блокує Харків, гатить артилерією по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

напрямку ворог блокує Харків, гатить артилерією по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ. На Ізюмському напрямку загарбники робили спроби відновити наступ, проте зазнали невдачі.

напрямку загарбники робили спроби відновити наступ, проте зазнали невдачі. На Південнобузькому напрямку ворог концентрується на утриманні зайнятих позицій в районі Олександрівки. Хоче вийти на кордон Херсонської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на захопленні Рубіжного, Попасної, Троїцького, Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Маріуполя.

Можливо, наступ орків почнеться найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

Втрати ворога за останню добу

За минулу добу в Донецькій та Луганській областях українські військові знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі та міномет орків з розрахунком.

Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ уразили шість повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети.

Київська область звільнена від окупантів і люди хочуть якнайшвидше знову побачити рідну домівку. Та чи можна повертатися до Києва? Читай у матеріалі.