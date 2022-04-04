Нова карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 квітня

Гарні новини 4 квітня: за минулу добу в Донецькій та Луганській областях українські захисники відбили сім ворожих атак. Слава нашим героям!
А міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову карту бойових дій.
Генеральний штаб ЗСУ ділиться останніми новинами з передової станом на 4 квітня 2022 року.
Можливо, наступ орків почнеться найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.
Можливо, наступ орків почнеться найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.
За минулу добу в Донецькій та Луганській областях українські військові знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі та міномет орків з розрахунком.
Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ уразили шість повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети.
Київська область звільнена від окупантів і люди хочуть якнайшвидше знову побачити рідну домівку. Та чи можна повертатися до Києва? Читай у матеріалі.