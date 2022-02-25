Новости Украины: что происходит в Одессе, Киеве, Харькове 25 февраля 2022

Вчера был трудный день для многих городов Украины. Рассказываем о состоянии Одессы и Харькове на утро 25 февраля.

Одесса

Назар Бурхан — корреспондент из Одессы сообщает, что ночь прошла спокойно и ситуация в городе контролируемая.

Местные власти сообщают, что по городу ходят усиленные патрули и городской транспорт ходит в привычном режиме.

Харьков

Татьяна Доцяк – корреспондентка из Харькова сообщает, что оккупантам не удалось прорваться в Харьков, хотя и пытались прорваться в четырех направлениях.

Многие русские военные взяты в плен. Среди украинского населения пострадавших нет. Десятки тысяч человек провели ночь в метрополитене.

Киев

ГСЧС продолжает ликвидировать последствия ночных обстрелов в Киеве. Сообщается, что ликвидирован пожар многоэтажного жилого дома по ул. Кошица, 7а.

Спасены 20 человек, травмированы 8 человек и эвакуированы 150 человек.

Напомним, что в Киеве ввели комендантский час.