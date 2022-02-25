Украина

Новости Украины: что происходит в Одессе, Киеве, Харькове 25 февраля 2022

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 февраля 2022, 10:04
Новини України 25 лютого

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Техника РФ двигается в сторону Киева: на Припять оккупанты построили понтонный мост
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Защищаемся! Не останавливаемся! Новое обращение Владимира Зеленского
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Техніка РФ їде на київ

Техника РФ двигается в сторону Киева: на Припять оккупанты построили понтонный мост
Новини України 25 лютого
Новости Украины: что происходит в Одессе, Киеве, Харькове 25 февраля 2022
Росія випустила по україні вже 160 ракет
Россия выпустила по Украине 160 ракет — сообщает Пентагон
Звернення Зеленського 25 02
Защищаемся! Не останавливаемся! Новое обращение Владимира Зеленского
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Новые санкции против России и €1,2 млрд поддержки Европы — последние новости реакции мира
Вибухи Київ
Взрывы в Киеве – это работа украинской ПВО
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Присоединились к борьбе Украины: крупнейшая хакерская сеть Anonymous объявила России кибервойну
0:06:10
Війна 24 лютого
Итоги первого дня войны: потери и уничтоженная техника врага
Єфросиніна звернулася до російських зірок
Не верьте фашистской пропаганде. Маша Ефросинина обратилась к российским звездам
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Новые санкции против России: главные тезисы по выступлению Байдена
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Техніка РФ їде на київ
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Техника РФ двигается в сторону Киева: на Припять оккупанты построили понтонный мост
Росія випустила по україні вже 160 ракет
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Россия выпустила по Украине 160 ракет — сообщает Пентагон

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