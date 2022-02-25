Новини України: що відбувається в Одесі, Києві, Харкові 25 лютого 2022

Вчора був важкий день для багатьох міст України. Розповідаємо про стан Одеси та Харкова на ранок 25 лютого.

Одеса

Назар Бурхан — кореспондент з Одеси повідомляє, що ніч пройшла спокійно та наразі ситуація у місті контрольована.

Місцева влада повідомляє, що по місту ходять посилені патрулі та міський транспорт ходить у звичному режимі.

Харків

Тетяна Доцяк — кореспондентка з Харкова повідомляє, що окупантам не вдалося прорватися в Харків, хоч і намагалися прорватися в чотирьох напрямках.

Чимало російських військових взято в полон. Серед українського населення постраждалих немає. Десятки тисяч людей провели ніч у метрополітені.

Київ

ДСНС продовжує ліквідувати наслідки нічних обстрілів у Києві. Повідомляють, що ліквідовано пожежу багатоповерхового житлового будинку на вул. Кошиця, 7а.

Врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб.

Нагадаємо, що в Києві ввели комендантську годину.