Новини України: що відбувається в Одесі, Києві, Харкові 25 лютого 2022

Вчора був важкий день для багатьох міст України. Розповідаємо про стан Одеси та Харкова на ранок 25 лютого.
Назар Бурхан — кореспондент з Одеси повідомляє, що ніч пройшла спокійно та наразі ситуація у місті контрольована.
Місцева влада повідомляє, що по місту ходять посилені патрулі та міський транспорт ходить у звичному режимі.
Тетяна Доцяк — кореспондентка з Харкова повідомляє, що окупантам не вдалося прорватися в Харків, хоч і намагалися прорватися в чотирьох напрямках.
Чимало російських військових взято в полон. Серед українського населення постраждалих немає. Десятки тисяч людей провели ніч у метрополітені.
ДСНС продовжує ліквідувати наслідки нічних обстрілів у Києві. Повідомляють, що ліквідовано пожежу багатоповерхового житлового будинку на вул. Кошиця, 7а.
Врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб.
Нагадаємо, що в Києві ввели комендантську годину.