Украинская армия одерживает все новые и новые победы на фронте. Одна из самых больших — поселок Белогоровка Луганской области. О Белогоровке сейчас знает вся страна.
Благодаря отважности украинских воинов и несуразности врага, поселок стал форпостом Луганской области. Оккупанты пытались перейти через реку Северский Донец, лезли снова и снова как мухи, а их беспощадно давили наши защитники.
Только за три дня украинская армия уничтожила тысячу российских военных, сожгли сотню единиц техники, даже ликвидировали командира инженерно-саперной бригады.
Те, кто все же смог прорваться и перейти реку Северский Донец, натолкнулись на украинских военных: как говорит военнослужащий на позывной Феникс — вступили с ними в очень близкий контакт.
До 100 метров, порой было и поближе.
До 100 метров, порой было и поближе.
Собственно, профессионализм россиян по военному делу наши бойцы оценили где-то на единицу по десятибалльной шкале.
Провал под Белогоровкой заставил оккупантов отказаться от наступления на значительную часть восточного фронта.
Все артефакты с полей боя будут направлены в Музей, созданный во время российско-украинский войны. Кстати, раньше мы говорили о нем: где находится музей антиславы россиян.