Україна

Одна із найбільших перемог української армії — Білогорівка. Чому туди так тягне окупантів?

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 21 Травня 2022, 13:00

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