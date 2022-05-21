Одна із найбільших перемог української армії — Білогорівка. Чому туди так тягне окупантів?

Українська армія здобуває все нові й нові перемоги на фронті. Одна із найбільших — селище Білогорівка Луганської області. Про Білогорівку нині знає вся країна.
Завдяки відважності українських воїнів і недолугості ворога, селище стало форпостом Луганської області. Окупанти намагалися перейти через річку Сіверський Донець, лізли знову й знову наче мухи, а їх нещадно чавили наші оборонці.
Лише за три дні українська армія знищила тисячу російських військових, спалили сотню одиниць техніки, ба навіть ліквідували командира інженерно-саперної бригади.
Ті, хто все ж зміг прорватися і перейти річку Сіверський Донець, натрапили на українських військових: Як каже військовослужбовець на позивний Фенікс — вступили із ними у дуже близький контакт.
До 100 метрів, деколи було і ближче.
До 100 метрів, деколи було і ближче.
Власне, професіоналізм росіян у військовій справі наші бійці оцінили десь на одиницю по десятибальній шкалі.
Провал під Білогорівкою змусив окупантів відмовитися від наступу на значну частину східного фронту.
Усі артефакти з полів бою будуть направлені до Музею, створеному під час російсько-української війни. До речі, раніше ми розповідали про нього: де знаходиться музей антислави росіян.