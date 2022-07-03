Огромные воронки на улицах и артобстрелы: как россияне издеваются над прифронтовым селом на Донбассе

Ежедневные артобстрелы, огромные воронки от авиабомб посреди улицы и избитая снарядами свежеотремонтированная школа — вот так живет одно из прифронтовых сел Донбасса.

В населенном пункте из 1000 жителей осталась разве что десятая часть. Ведь оно с первого дня российского нашествия страдает от вражеских бомбардировок.

Оставшиеся пытаются приспособиться к суровым реалиям, которые принес им так называемый “русский мир”. Местные говорят, что оккупанты сами живут в руинах, поэтому и несут это в Украину.

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Директор школы мечтает починить изуродованное учебное заведение до 1 сентября. Хотя признается, что сейчас живет только одним днем.

Но воины из терробороны, защищающие окрестности села, успокаивают население — уйдут оттуда только в наступление.

Будем наступать только. Это наша земля, наша территория. За нами родные и близкие, — уверяет терробороновец Владимир.

Россия ежедневно обстреливает украинские земли своими ракетами, уничтожающими дома и убивающими людей. Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, помогут ли Украине системы ПРО — противоракетной обороны.

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