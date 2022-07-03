Величезні вирви на вулицях та щоденні артобстріли: як росіяни знущаються над прифронтовим селом на Донеччині

Щоденні артобстріли, величезні вирви від авіабомб посеред вулиці та побита снарядами свіжовідремонтована школа — ось так живе одне з прифронтових сіл Донеччини.

У населеному пункті з 1000 мешканців залишилась хіба що десята частина. Адже воно з першого дня російської навали потерпає від ворожих бомбардувань.

Ті, хто залишились, намагаються пристосуватися до суворих реалій, які приніс їм так званий “рускій мір”. Місцеві кажуть, що окупанти самі живуть у руїнах, тож і несуть це в Україну.

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Директорка школи мріє полагодити понівечений навчальний заклад до 1-го вересня. Хоч зізнається, що нині живе лише одним днем.

Натомість вояки з тероборони, які захищають околиці села, заспокоюють населення — підуть звідти лише у наступ.

Будемо наступати тільки. Це наша земля, наша територія. За нами рідні та близькі, — запевняє тероборонівець Володимир.

Росія щодня обстрілює українські землі своїми ракетами, які нищать будинки та вбивають людей. Військовий експерт Сергій Грабський розповів, чи допоможуть Україні системи ПРО — протиракетної оборони.

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