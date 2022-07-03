Україна

Величезні вирви на вулицях та щоденні артобстріли: як росіяни знущаються над прифронтовим селом на Донеччині

Андрій Почтєв 03 Липня 2022, 19:21

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