Поиск военной техники там, где ее нет: назрели новые фейки пропаганды РФ

Сергей Лещенко в очередной раз разоблачил фейки российской пропаганды.

В частности, он обратил внимание на то, что в РФ пытались объяснить попадание по Дарницкому вагоноремонтному заводу тем, что там якобы была военная техника.

Но в тот же день, 5 июня, к месту событий прибыли украинские и международные журналисты, которые не нашли и намека на уничтоженные танки или тайник боеприпасов.

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Об этом и других сказочных историях пропаганды Кремля — смотрите в видео.

Напомним, что ранее мы рассказывали о последствиях ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.