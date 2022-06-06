Украина

Поиск военной техники там, где ее нет: назрели новые фейки пропаганды РФ

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 07 июня 2022, 00:00

Больше видео
Російські фейки про Маріуполь
Эвакуация, списание пенсий и выплат, призыв в армию: опровергаем фейки о Мариуполе
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Следует соблюдать основные правила гигиены. Что говорит инфекционист о вероятной вспышке холеры
0:03:45
Білорусь проводить навчання на кордоні з Волинню чи буде наступ
Жизнь в приграничных к Беларуси селах — готовы ли местные жители к наступлению
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Смотреть больше

Последние видео
0:08:43
Лещенко

Поиск военной техники там, где ее нет: назрели новые фейки пропаганды РФ
0:00:55
Стих о войне
Что больше всего поражает на службе ВСУ? Защитник Украины написал стихотворение о войне
Російські фейки про Маріуполь
Эвакуация, списание пенсий и выплат, призыв в армию: опровергаем фейки о Мариуполе
0:02:29
Українські військові
Лучшее изобретение для ВСУ: инженер из Днепра создал сверхмощный Power bank
0:04:02
Як світ підтримує Україну
Кто настоящий, а кто мнимый друг? Как страны мира реагируют на войну в Украине
0:02:39
IT-школа в Дніпрі
Робототехника, шахматы и арттерапия: как небезразличные в Днепре помогают малышам сохранить детство
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Следует соблюдать основные правила гигиены. Что говорит инфекционист о вероятной вспышке холеры
0:03:04
Колишній атовець ліквідував окупантів, щоб урятувати дружину
Они расстреливали всех! Бывший АТОшник вырвался из рук оккупантов, чтобы спасти беременную жену
0:03:45
Білорусь проводить навчання на кордоні з Волинню чи буде наступ
Жизнь в приграничных к Беларуси селах — готовы ли местные жители к наступлению
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Больше видео
Стих о войне
Читать дальше
Что больше всего поражает на службе ВСУ? Защитник Украины написал стихотворение о войне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь